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В шести районах области отремонтировали очистные сооружения

Новости


В 2022 году из бюджета области выделены средства на восстановление систем водоснабжения и водоотведения шести районам Левобережья. Субсидию получили Александрово-Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и Питерский районы.

«Программа создана для районов, наиболее остро испытывающих проблемы с водоснабжением. Субсидия выделена из расчета по 3000 рублей на одного жителя населенного пункта. Реализация программы находится под особым контролем Губернатора Романа Бусаргина», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

На сегодняшний день работы по программе полностью завершены в пяти из шести районах. Ранее показатели качества воды там были неудовлетворительными. Так, в рамках программы в Александрово-Гайском районе в селах Камышки, Канавка и Луков Кордон установили новые очистные сооружения и провели капитальный ремонт имеющихся установок. В Новоузенском районе в поселках Первомайский, Мирный и в селе Дмитриевка отремонтировали водопровод, а также в поселке Дюркский отремонтировали и обустроили питьевые колодцы. А в Озинском районе в поселке Белоглинный отремонтировали линии электроснабжения насосной станции с заменой опор.