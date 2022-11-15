В шести районах области отремонтировали очистные сооружения

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«Программа создана для районов, наиболее остро испытывающих проблемы с водоснабжением. Субсидия выделена из расчета по 3000 рублей на одного жителя населенного пункта. Реализация программы находится под особым контролем Губернатора Романа Бусаргина», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.На сегодняшний день работы по программе полностью завершены в пяти из шести районах. Ранее показатели качества воды там были неудовлетворительными. Так, в рамках программы в Александрово-Гайском районе в селах Камышки, Канавка и Луков Кордон установили новые очистные сооружения и провели капитальный ремонт имеющихся установок. В Новоузенском районе в поселках Первомайский, Мирный и в селе Дмитриевка отремонтировали водопровод, а также в поселке Дюркский отремонтировали и обустроили питьевые колодцы. А в Озинском районе в поселке Белоглинный отремонтировали линии электроснабжения насосной станции с заменой опор.