В Саратовской области стартовали гастроли театров и оркестров Донецкой Народной Республики

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С 13 по 21 ноября 2022 года в Саратовской области проходят гастроли Донецкого академического областного театра кукол, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко и двух оркестров Донецкой государственной академической филармонии. Саратов в числе первых вошел в этот гастрольных график, как принимающая сторона.Министр подчеркнула, что культурная жизнь - это важная составляющая развития новых регионов. Сегодня особенно необходим обмен культурными традициями, нужны новые впечатления. Саратовские областные учреждения культуры за последнее время наладили тесные связи с сотрудниками библиотек и музеев Донецкой Народной Республики. В апреле на сцене областной филармонии имени Шнитке с успехом выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Теперь у жителей региона есть уникальная возможность открыть для себя традиции театров из ДНР.- Важный момент - билеты на все спектакли творческих коллективов Донецкой Народной Республики можно приобрести по Пушкинской карте. Спектакли и концерты прославленных коллективов, безусловно, украсят региональную афишу культурных событий. Уверена, что гастроли донецких театров пройдут при полных аншлагах, - отметила Наталия Щелканова.