В Саратовской области стартовали гастроли театров и оркестров Донецкой Народной Республики
Благодаря РОСКОНЦЕРТу Саратовская область стала участником масштабных федеральных проектов «Большие гастроли» и «Мы — Россия» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана. В ноябре стартовали гастроли театров Донецка, Луганска и Мариуполя.
С 13 по 21 ноября 2022 года в Саратовской области проходят гастроли Донецкого академического областного театра кукол, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко и двух оркестров Донецкой государственной академической филармонии. Саратов в числе первых вошел в этот гастрольных график, как принимающая сторона.
- Очень важно, что именно в Год культурного наследия народов России саратовский зритель имеет возможность познакомиться с достижениями таких знаменитых театров и коллективов, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Гастроли будут проходить на лучших театрально-концертных площадка, в числе которых саратовская областная филармония, консерватория имени Собинова, Новая сцена театра оперы и балета, театр кукол «Теремок» и другие.
Министр подчеркнула, что культурная жизнь - это важная составляющая развития новых регионов. Сегодня особенно необходим обмен культурными традициями, нужны новые впечатления. Саратовские областные учреждения культуры за последнее время наладили тесные связи с сотрудниками библиотек и музеев Донецкой Народной Республики. В апреле на сцене областной филармонии имени Шнитке с успехом выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Теперь у жителей региона есть уникальная возможность открыть для себя традиции театров из ДНР.
- Важный момент - билеты на все спектакли творческих коллективов Донецкой Народной Республики можно приобрести по Пушкинской карте. Спектакли и концерты прославленных коллективов, безусловно, украсят региональную афишу культурных событий. Уверена, что гастроли донецких театров пройдут при полных аншлагах, - отметила Наталия Щелканова.