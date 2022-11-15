В акваторию Волги выпустили 75 тысяч мальков травоядных рыб
Три некоммерческие организации - “Экологизатор”, Ассоциация производителей и импортеров “ЭКОПРО” и благотворительный фонд #ВолгаЖиви - провели 12 ноября в селе Елшанка Воскресенского района акцию по выпуску мальков травоядных видов рыб в Волгу. Мероприятие состоялось в рамках акции по раздельному сбору отходов "Водорослям крышка!". Торжественному выпуску предшествовала кропотливая работа саратовцев по сбору крышек от пластиковых бутылок.
Напомним, акция проходит в Саратовской области не первый год. В детских садах и школах, экологически ответственных предприятиях собирают пластиковые крышки для последующей переработки. Средства, полученные за сданный пластик, направляются на закупку мальков травоядных рыб. Их выпускают в Волгу для лучшего ее очищения от водорослей.
В этот раз выпустили в Волгу 75 тысяч мальков белого амура, толстолобика, сазана. Мальки закуплены, в том числе и на средства, полученные от сбора 4 728 килограммов пластика. Мальки этих видов рыб быстро растут и поэтому их меньше истребляют хищники. Рыбы чистят воду от зеленых водорослей, которые сильно разрастаются в акватории реки.
Организаторы мероприятия вручили представителям министерства природных ресурсов и экологии области благодарность за поддержку акции.
"Важно, что в акции принимают участие дошкольники, учащиеся, студенты, молодежь. Мероприятие направлено не только на повышение экологической грамотности у населения в вопросах раздельного сбора мусора, но является непосредственным воспроизводством биологических ресурсов нашей главной водной артерии Волги", - считает министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.