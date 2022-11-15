В акваторию Волги выпустили 75 тысяч мальков травоядных рыб

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Напомним, акция проходит в Саратовской области не первый год. В детских садах и школах, экологически ответственных предприятиях собирают пластиковые крышки для последующей переработки. Средства, полученные за сданный пластик, направляются на закупку мальков травоядных рыб. Их выпускают в Волгу для лучшего ее очищения от водорослей.В этот раз выпустили в Волгу 75 тысяч мальков белого амура, толстолобика, сазана. Мальки закуплены, в том числе и на средства, полученные от сбора 4 728 килограммов пластика. Мальки этих видов рыб быстро растут и поэтому их меньше истребляют хищники. Рыбы чистят воду от зеленых водорослей, которые сильно разрастаются в акватории реки.Организаторы мероприятия вручили представителям министерства природных ресурсов и экологии области благодарность за поддержку акции."Важно, что в акции принимают участие дошкольники, учащиеся, студенты, молодежь. Мероприятие направлено не только на повышение экологической грамотности у населения в вопросах раздельного сбора мусора, но является непосредственным воспроизводством биологических ресурсов нашей главной водной артерии Волги", - считает министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.