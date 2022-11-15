15 ноября 2022 ВТОРНИК
Новости
09:54 | 15 ноября
18 ноября адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты детей
09:00 | 15 ноября
В шести районах области отремонтировали очистные сооружения
19:28 | 14 ноября
Областная станция переливания крови передала гуманитарную помощь для казаков
17:00 | 14 ноября
В Саратовской области стартовали гастроли театров и оркестров Донецкой Народной Республики
16:19 | 14 ноября
«Доброед»: в России запущен маркетплейс фермерских продуктов
16:18 | 14 ноября
В акваторию Волги выпустили 75 тысяч мальков травоядных рыб
15:29 | 14 ноября
Волжские энергетики восстановили электроснабжение поселка в Мариуполе
14:41 | 14 ноября
На ярмарке на Театральной площади увеличилось количество торговых мест
13:47 | 14 ноября
В Саратовской области для туристов вводится Карта гостя
13:00 | 14 ноября
32 медали первенства ПФО по подводному спорту - у саратовских спортсменов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Волжские энергетики восстановили электроснабжение поселка в Мариуполе

Новости
Волжские энергетики восстановили электроснабжение поселка в Мариуполе

Специалисты ПАО «Россети Волга» завершили ремонт пострадавших во время боев распределительных сетей в поселке Мирный, который находится в черте Мариуполя Донецкой Народной Республики.

Волжские энергетики отремонтировали четыре трансформаторные подстанции, восстановили 15 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, смонтировали 170 новых опор. Это позволило возобновить электроснабжение потребителей.

Поселок Мирный находится в Ильичевском (Кальмиусском) районе Мариуполя. Сотрудники компании «Россети Волга» подключили к сетям уже более чем 12 000 частных домов, расположенных на данной территории.