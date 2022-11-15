Волжские энергетики восстановили электроснабжение поселка в Мариуполе

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Волжские энергетики отремонтировали четыре трансформаторные подстанции, восстановили 15 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, смонтировали 170 новых опор. Это позволило возобновить электроснабжение потребителей.Поселок Мирный находится в Ильичевском (Кальмиусском) районе Мариуполя. Сотрудники компании «Россети Волга» подключили к сетям уже более чем 12 000 частных домов, расположенных на данной территории.