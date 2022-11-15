Волжские энергетики восстановили электроснабжение поселка в Мариуполе
Специалисты ПАО «Россети Волга» завершили ремонт пострадавших во время боев распределительных сетей в поселке Мирный, который находится в черте Мариуполя Донецкой Народной Республики.
Волжские энергетики отремонтировали четыре трансформаторные подстанции, восстановили 15 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, смонтировали 170 новых опор. Это позволило возобновить электроснабжение потребителей.
Поселок Мирный находится в Ильичевском (Кальмиусском) районе Мариуполя. Сотрудники компании «Россети Волга» подключили к сетям уже более чем 12 000 частных домов, расположенных на данной территории.