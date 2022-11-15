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На ярмарке на Театральной площади увеличилось количество торговых мест

Новости


Порядка 780 килограмм мяса привезли фермеры Новоузенского района на ярмарку выходного дня на Театральной площади.

Сельхозтоваропроизводители Балашовского района предложили к реализации тонну сахара и кондитерских изделий, 500 килограмм рыбы и 500 килограмм хлебобулочных изделий; Ровенский район привез порядка 3,9 тонны плодоовощной продукции, Александрово-Гайский - 350 килограмм свинины, Ртищевский – 15 00 штук яиц. Также яйцо привезли из Энгельса и Лысых Гор.

Всего в ярмарке на Театральной площади приняли участие более 140 сельхозтоваропроизводителей из 20 муниципальных районов.

На 52-х торговых точках шла торговля овощами и фруктами, на 19-ти продавали говядину, свинину и баранину, на 13-ти - мед, по 10 точек было отведено под продажу рыбы и мяса птицы. Также посетители ярмарки могли приобрести молочные продукты, крупы, муку, колбасы и мясные деликатесы. Кроме того, продавали саженцы и товары народного промысла.

«Продолжаем работать над задачей, поставленной Губернатором области Романом Бусаргиным по обеспечению широкого ассортимента местной продукции на сельскохозяйственных ярмарках и их доступности, - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. – В частности, увеличили количество торговых мест: если 5 ноября на Театральной площади было организовано 209 торговых точек, то 12 ноября работало уже 274 торговых места».