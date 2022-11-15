В Саратовской области для туристов вводится Карта гостя

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В конце ноября начнет работать Карта гостя Саратовской области. Она предусматривает скидки для туристов в гостиницы и учреждения культуры.В этом году заработает региональный туристический портал, который предоставит возможность самостоятельно выстроить свою поездку и забронировать гостиницы. Параллельно с этим идет оптимизация туристических маршрутов, они будут наполнены самыми интересными достопримечательностями.Министерству культуры поручено усилить брендирование Саратовской области. Туристические стенды должны появиться на железнодорожном вокзале и в аэропорте «Гагарин». В топовые туристические сайты и путеводители необходимо по максимуму включить информацию о достопримечательностях региона.Продолжительность стоянки теплоходов в Саратове может быть увеличена, чтобы туристы смогли посетить Парк покорителей космоса. Сейчас стоянка составляет около 4 часов, этого времени хватает только на обзорную экскурсию по центру города.Особое внимание поручено уделить развитию экотуризма, в том числе – Утёса Степана Разина.Губернатор Роман Бусаргин поручил изменить систему подсчёта туристов, прибывающих в Саратовскую область. За основу планируется брать данные турагентств и Росстата. «Нам нужна реальная картина, чтобы понять, к какому потоку туристов мы должны стремиться», - отметил глава региона.