32 медали первенства ПФО по подводному спорту - у саратовских спортсменов
В Саратове на базе Дворца водных видов спорта проходит первенство Приволжского федерального округа по подводному спорту среди юниоров, юниорок 14-17 лет, юношей и девушек 12-13 лет.
В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов Самарской, Саратовской, Пензенской областей, Нижнего Новгорода, Удмуртской Республики.
По итогам двух соревновательных дней первенства саратовские спортсмены завоевали 32 медали (11 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых).