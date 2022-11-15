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32 медали первенства ПФО по подводному спорту - у саратовских спортсменов

Новости
32 медали первенства ПФО по подводному спорту - у саратовских спортсменов

В Саратове на базе Дворца водных видов спорта проходит первенство Приволжского федерального округа по подводному спорту среди юниоров, юниорок 14-17 лет, юношей и девушек 12-13 лет.

В соревнованиях участвуют около 100 спортсменов Самарской, Саратовской, Пензенской областей, Нижнего Новгорода, Удмуртской Республики.

По итогам двух соревновательных дней первенства саратовские спортсмены завоевали 32 медали (11 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых).