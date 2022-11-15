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Лидеры национальных общин вновь вышли в рейд

Новости
Лидеры национальных общин вновь вышли в рейд

С целью профилактики правонарушений в Саратове состоялся очередной общественный рейд с участием представителей национально-культурных организаций, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области. Инициатором проведения мероприятия выступило министерство внутренней политики и общественных отношений области.

В общественном рейде приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, представитель Главы Чеченской Республики в Саратовской области Асламбек Байтарбиев, имам Саратовской Соборной мечети Рустам Мухитов, член Общественной палаты Саратовской области Айса Акчурин, сопредседатель исполкома Региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области Мухаммад Мадъяров, сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области.

Участники рейда в вечернее время прошли по улицам Фрунзенского и Волжского районов областного центра (маршрут предыдущих рейдов проходил по улицам Ленинского и Заводского районов Саратова).

По словам представителя Главы Чеченской Республики в Саратовской области Асламбека Байтарбиева, представители национально-культурных организаций области выступают в роли добровольных помощников правоохранителям, так как являются активными членами гражданского общества и несут бремя ответственности за поведение молодых представителей той или иной национальности в городе Саратове.

«Встречаясь со студентами и работающей молодежью во время вечерних рейдов, на встречах в вузах разъясняем молодежи необходимость соблюдения как правовых, так и социальных норм», - пояснил Асламбек Байтарбиев.

Цель подобных мероприятий – провести осмотр мест организации досуга горожан и гостей города, выявить потенциально опасные места. Данная практика организации общественных рейдов в вечернее время будет продолжена.