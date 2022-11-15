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80% работодателей Саратова принимают на работу по рекомендациям своих сотрудников− SuperJob

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80% работодателей Саратова принимают на работу по рекомендациям своих сотрудников− SuperJob

Принимать на работу по рекомендациям за год стали значительно чаще. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения Саратова.

Принимать на работу по рекомендации стали чаще: 80% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев. 34% — на рекомендации друзей, знакомых и родственников. Еще 31% прислушиваются к рекомендациям других людей (сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях и проч.). 29% эйчаров принимает на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании. За год все каналы получения рекомендаций стали задействовать чаще.

За уходящий год потребность в персонале закрыли с помощью рекомендаций более чем наполовину 7% компаний Саратова, еще в 5% предприятий и организаций приняты по рекомендациям 25—50% сотрудников. От 10 до 25% работников за год приняты «по знакомству» в 16% компаний. В каждой второй организации доля трудоустроенных по рекомендациям составила менее 10%. При этом большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (74%).

Мнение самих соискателей о трудоустройстве «по знакомству» также улучшилось. Все основные каналы получения рекомендаций за год стали популярнее. Чаще всего считают полезным полагаться на помощь друзей (53%), коллег (43%), мужа или жены (28%).