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В Саратовской области на 84% выросла урожайность зерна

Новости
В Саратовской области на 84% выросла урожайность зерна

В пятницу, 11 ноября, Марина Никитина приняла участие в информационном выпуске на «Радио России — Саратов». Темами ее выступления стали вопросы продовольственной безопасности нашей губернии, а также итоги сельскохозяйственной переписи прошлого года. Статистик рассказала, что в этом году в Саратовской области собрали самый большой урожай зерна за последние 20 лет.

- 1 октября урожай зерна уже составил 6 миллионов тонн, хотя на тот момент зерновые были убраны только с 87% площадей всех хозяйств нашего региона. – отметила Марина Никитина, - Такой результат достигнут за счет высокой урожайности. На 1 октября этого года урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий области составила 30,1 центнера с одного гектара, что на 84% больше, чем в прошлом, 2021-м.

Также, Марина Никитина поделилась некоторыми итогами сельхозпереписи, прошедшей летом прошлого года. Согласно им, из зерновых культур в нашем регионе стали больше выращивать кукурузы, из технических – подсолнечника и сахарной свеклы.

- Посевные площади кукурузы на зерно в сельхозорганизациях за 15 лет в нашем регионе выросли в 13 раз (с 9 тысяч га до 120 тысяч га), а в фермерских хозяйствах – почти в 24 раза (с 3 тысяч га до 74 тысяч га). – рассказала статистик, - Посевы подсолнечника и в сельхозорганизациях, и у фермеров выросли вдвое. Сахарной свеклы сельхозорганизации стали сеять больше на 40%, а фермеры – почти на 60%.