Определены лучшие организации отдыха и оздоровления детей

просмотров: 2984

В министерстве труда и социальной защиты области подвели итоги конкурса на лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей.По результатам в номинации «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления сезонного действия» места распределились следующим образом:1 место – Центр образования «Родник знаний»;2 место - детский оздоровительный лагерь «Молодежный»;3 место - детский оздоровительно-образовательный лагерь «Колос».В номинации «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия»:1 место – социально-оздоровительный центр «Лазурный»;2 место - учреждение дополнительного профессионального образования Саратовской области «Многофункциональный учебный центр»;3 место - санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Синяя птица».По отдельной номинации «Лучший по программе стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия в 2022 году» победителем стал спортивно-оздоровительный центр «Березка».В номинации «Лучший по программе стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия в 2022 году» - учреждение дополнительного профессионального образования Саратовской области «Многофункциональный учебный центр».