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Определены лучшие организации отдыха и оздоровления детей

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Определены лучшие организации отдыха и оздоровления детейВ министерстве труда и социальной защиты области подвели итоги конкурса на лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей.

По результатам в номинации «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления сезонного действия» места распределились следующим образом:

1 место – Центр образования «Родник знаний»;
2 место - детский оздоровительный лагерь «Молодежный»;
3 место - детский оздоровительно-образовательный лагерь «Колос».

В номинации «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия»:
1 место – социально-оздоровительный центр «Лазурный»;
2 место - учреждение дополнительного профессионального образования Саратовской области «Многофункциональный учебный центр»;
3 место - санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Синяя птица».

По отдельной номинации «Лучший по программе стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия в 2022 году» победителем стал спортивно-оздоровительный центр «Березка».

В номинации «Лучший по программе стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия в 2022 году» - учреждение дополнительного профессионального образования Саратовской области «Многофункциональный учебный центр».