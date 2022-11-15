В историческом парке новая экскурсия «Он сам был целая история» к 350-летию Петра I

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Экскурсия погружает посетителей в эпоху великого преобразователя, позволяет узнать об основных реформах государственного аппарата и об изменениях в повседневной жизни в XVIII столетии, познакомиться с событиями Северной войны. Также посетители смогут «расшифровать» для себя широко известное выражение «Петр прорубил окно в Европу».Выставочный проект демонстрирует превращение России в великую державу стараниями Петра Великого, отражает значение петровских преобразований в различных областях: армия, флот, промышленность, градостроение, образование, государственное управление, медицина, культура. В основу выставки легли удивительные факты и истории из жизни императора и его окружения, подлинные архивные документы, продемонстрированные при помощи самых новейших музейных приемов.Цифровая иллюстративная галерея выставки представляет известные работы отечественных и зарубежных художников, посвященные Петровской эпохе. Использование современных технологий: видеоинфографики, цифровой реконструкции, анимированных видеороликов - позволяет в доступной и интересной форме рассказать о знаменитом российском реформаторе и юным гостям экспозиции.Выставка расположена в мультимедийных залах двухэтажной экспозиции исторического парка (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, район Ильинской площади).Билеты доступны по «Пушкинской карте».