Герман Греф: «Необходимо дать бизнесу возможность развивать инновационные технологии»

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Об этом заявил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, на пленарной дискуссии «Цифровое развитие. Как сохранить темп?!» форума FINOPOLIS. На сессии обсуждались перспективы российских технологий, конкурентоспособность отечественной цифровой инфраструктуры, новые бизнес-модели и цифровые сервисы, а также вопросы цифровой безопасности. Модерировала дискуссию Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.Как отметил Герман Греф, в части разработки отечественного программного обеспечения нерешаемых проблем нет — это вопрос времени и ресурсов. Проблемы с «железом» гораздо сложнее, но тоже решаемы. И всё зависит от способностей государства организовать работу по их решению, потому что ни одна компания в одиночку не справится. Но за это придётся заплатить материальную цену.Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:«Плюс в том, что нам не на кого рассчитывать. И, как всегда, это большой драйвер. Оптимистами нас заставляет быть жизнь. Либо ты оптимист, либо отправляешься на свалку истории. У любого менеджера и предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме. Если этого нет, про всё остальное говорить не следует».Герман Греф подчеркнул, что в IT необходимо коллаборативно работать всем вместе. Пожалуй, самое негативное последствие произошедших событий — снижение конкуренции, поскольку именно конкуренция — главное средство развития инноваций, без конкуренции инноваций просто не бывает. Проводя собственную цифровую трансформацию, Сбер учился не столько у международных банков, сколько у ведущих технологических компаний. И благодаря быстрой имплементации лучшего мирового опыта банку удалось справиться со всеми вызовами 2022 года.Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:«Мы не выжили бы, если заранее не проинвестировали в технологии. Нас бы просто не было — это касается уже первого колоссального удара отрезания от международных рынков. А потом бы нас добили кибератаками —беспрецедентными попытками нас положить, которые предпринимались последние полгода. Продвинутость российского финансового сектора, быстрая и коллаборативная реакция ЦБ позволили всем нам выжить. Если бы одного из этих факторов не было, мы бы были в разобранном состоянии. Тогда и вся экономика чувствовала бы себя иначе».Также в ходе дискуссии обсуждалось создание совместных финтех-сервисов для рынка, в том числе силами государства. Как считает Герман Греф, это снижает затраты на обслуживание таких сервисов и отчасти компенсирует расходы на их создание. Однако поддерживать конкурентоспособность этих сервисов лучше получается у частного бизнеса. В ближайшее время в российском финтехе появятся новые прорывные решения, полагает Президент Сбербанка.Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:«Кризис ярко высветил как сильные стороны, так и недостатки — как людей, так и организаций. Самое дорогое, что дал кризис, — повышение доверия в финансовом секторе. Сектор стал больше сотрудничать, многие модели управления уже сработали, будет и отложенный эффект. Все последствия произошедшего мы оценить пока не в состоянии, но очевидно, что есть большой спектр плюсов, которые мозг пока отказывается принимать, потому что мы большую цену за это заплатили. Жизнь однозначно стала интереснее».Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.Пресс-службаmedia@sberbank.ruПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.