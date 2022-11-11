11 ноября 2022 ПЯТНИЦА
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Продовольственная инфляция в Саратовской области - одна из самых низких в ПФО

Новости


По данным Росстата за октябрь стоимость минимального набора продуктов питания в Саратовской области снижается пятый месяц подряд.

По сравнению с сентябрем стоимость минимального набора в октябре составила 4688,6 рублей. Третий месяц подряд стоимость минимального набора продуктов питания в Саратовской области остается одной из самых низких в ПФО – 2 место, в России - 3 место.

Продовольственная инфляция в области за январь-октябрь третий месяц подряд ниже, чем в РФ (9,2%) и одна из самых низких в ПФО (2 место) – 8,8%.

В период с 1 по 7 ноября снижение цен зафиксировано сразу по 12-ти продуктам питания, в том числе: на муку пшеничную, свинину, яблоки, сахар, мясо кур и масло сливочное. Не изменились цены на говядину и на хлеб социальных сортов.

По сравнению с ноябрем прошлого года наблюдается снижение цены на: капусту – на 48%, картофель – на 38,7%, морковь – на 30,4%, огурцы свежие – на 30,3%, лук – на 18,3%, яйца куриные – на 7,4%, мясо кур – на 7,0%, пшено – на 6,3% и яблоки – на 6,1%.