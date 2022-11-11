Ярмарки выходного дня пройдут во всех районах области

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Горожане смогут купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Также к реализации будут предложены яйца, крупы, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, мед, колбасы и мясные деликатесы, квашеные овощи. Можно будет приобрести посадочный материал.Кроме этого, торговые площадки с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей будут работать в штатном режиме в Заводском районе на пересечение улиц Пензенская/Томская и в пос. Елшанка на Московском шоссе, 61. Сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный работает все дни кроме понедельника.«Также по поручению Губернатора Романа Бусаргина ярмарки выходного дня пройдут во всех муниципальных районах области», - уточнил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Напомним, по вопросам работы торговых площадок можно обращаться на «горячую линию» минсельхоза области по будням по телефону 50-70-17 и в субботу до 14:00 по телефону 51-77-12.