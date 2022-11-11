В Саратовской области 11 инвесторов получат субсидию

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Напомним, данная мера поддержки предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности в Саратовской области». В числе ключевых условий ее получения – создание новых рабочих мест и частные инвестиции.Конкурсный отбор прошли 11 компаний. Это ПСК «Геодор», «Краснокутский электромеханический завод», АО «Транспортное машиностроение», ООО «Электрофидер», ООО «Полиуретандеталь», «Завод «Сокол» ЗАО «САЗ», «РЭМО-Технологии», «Завод «Газпроммаш», мебельные фабрики «Калинка» и «Мария», «Завод металлоконструкций». Между ними будет распределено порядка 31 млн рублей.В рамках представленных предприятиями программ планируется модернизация и расширение производства, повышение качества выпускаемой продукции. Суммарно получатели субсидии намерены создать 74 рабочих места, инвестировать 230 млн рублей в основной капитал, а также за 3 года увеличить объем отгрузки более чем на 2,3 млрд рублей.