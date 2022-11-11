В Саратовской области построен газопровод для догазификации поселка Степное

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Новые газовые сети создают возможность для подключения 30 домовладений по улице Молодежная. К настоящему времени от жителей улицы принято 4 заявки на догазификацию, все они выполнены – газопроводы построены до границ земельных участков.Подключение домовладений к сетям газораспределения будет происходить по мере готовности собственников к приёму газа.