В Саратовской области построен газопровод для догазификации поселка Степное
«Газпром газораспределение Саратовская область» построил в поселке Степное Советского района распределительный газопровод протяженностью 600 метров и установил пункт редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации.
Новые газовые сети создают возможность для подключения 30 домовладений по улице Молодежная. К настоящему времени от жителей улицы принято 4 заявки на догазификацию, все они выполнены – газопроводы построены до границ земельных участков.
Подключение домовладений к сетям газораспределения будет происходить по мере готовности собственников к приёму газа.