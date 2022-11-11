Внутренние инструкторы саратовских предприятий повысят качество и увеличат выработку продукции

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Инструктор является основным помощником процесса постоянных улучшений на предприятии. Обученные сотрудники будут делиться навыками повышения эффективности производственных процессов с коллегами и внедрять новые подходы к работе на других участках.Сотрудники ООО «ПечатникЪ» Мария Карпухина и Ирина Иноземцева прошли все стадии подготовки по основным направлениям и теперь совершенствуют навыки обучения в качестве инструктора. Они уже провели обучающий тренинг по теме «5С» для сотрудников участка резки этикетки.Также полиграфическое предприятие получило уникальную возможность самостоятельно обучать своих сотрудников бережливым технологиям.Сотрудница саратовского сельхозпредприятия АО «Декабрист» Ольга Курняева, продемонстрировав свои знания и навыки владения инструментами бережливого производства, успешно прошла сертификацию.Для своих коллег Ольга будет проводить тренинги по направлениям: «7 видов потерь», реализация проектов по улучшению, картирование, система «5С», почасовой производственный анализ и методика решения проблем.«Подготовка инструкторов на предприятиях – один из ключевых этапов внедрения культуры бережливого производства. Это максимально вовлеченные, активные и нацеленные на результат сотрудники, способные качественно тиражировать технологии повышения производительности труда в границах всего предприятия. Именно они являются драйверами культуры непрерывных улучшений», – подчеркнул руководитель Регионального центра компетенций Саратовской области Сергей Карказов.Работа внутренних тренеров предприятия позволит оптимизировать производственные процессы, устранить потери, повысить качество выпускаемой продукции, и главное, добиться цели реализации проекта «Производительность труда» - ежегодного 5% роста производительности труда на предприятии в ближайшие три года.