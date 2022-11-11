В Марксовском отделе ЗАГС зарегистрировали тройню
9 ноября в отделе ЗАГС по Марксу и Марксовскому району в торжественной обстановке зарегистрировали рождение тройни.
В семье Дины и Сергея Мохунь появились на свет два сына и дочка. После этого родители обрели статус многодетных.
«Для семьи Мохунь тройка - счастливое число: 3 октября - свадьба, Сергей - третий сын в семье и теперь отец трех прекрасных малышей», - отметила начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.