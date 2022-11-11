В Петровском районе отремонтированы детские сады и школы по региональной программе

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В школе №1 г. Петровска, помимо капитального ремонта крыши здания, произведена замена 55 деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты. Работы не только положительно изменили облик здания школы, но и создали комфортные условия для ведения образовательного процесса.«Ремонт мягкой кровли здания школы закончен своевременно, поскольку осадки в виде дождя и снега в течение нескольких лет разрушали штукатурку потолка и стен в нескольких кабинетах, делая их непригодными к осуществлению образовательного процесса. Установка новых оконных блоков в учебных кабинетах и рекреациях школы, позволила создать положительный микроклимат для учеников и педагогов школы», – отметил директор школы №1 г. Петровска Николай Киреев.Кровля здания столовой школы №2 г. Петровска капитально отремонтирована летом этого года. Помимо денежных средств областного бюджета из бюджета Петровского муниципального района дополнительно были выделены средства в сумме 600,0 тысяч рублей на проведение косметического ремонта и замену оконных блоков в здании столовой школы.«Школьная столовая преобразилась после проведенного ремонта. Мы, честно сказать, даже не сразу узнали свою столовую и были приятно удивлены произошедшим изменениям. После ремонта в столовой стало светло и уютно, а новая мебель намного удобнее той, что была раньше», – поделился ученик 11 класса школы №2 г. Петровска Денис Антонов.В детских садах №7 и №15 г. Петровска, помимо капитального ремонта кровли, проведена замена 18 оконных блоков, ведь старые деревянные оконные блоки были самой острой проблемой в учреждениях. В этом году удалось установить более 40 пластиковых стеклопакетов в групповых комнатах и помещениях общего пользования.«Детский сад стал уютнее после замены окон – стало светлее и, главное, теплее для наших ребят. Работы были проведены быстро и качественно, а родительская общественность уверена, что наш детский сад станет лучше и современнее», – отметила одна из родительниц Ирина Гуляева.Напомним, программа регионального ремонта предусмотрена на 2022-2026 год, с ее помощью планируют отремонтировать 500 школ и 500 детских садов Саратовской области.