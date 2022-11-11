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Мастера из 30 районов Саратовской области соревнуются за звание «Ремесленник года»

Новости
Мастера из 30 районов Саратовской области соревнуются за звание «Ремесленник года»

Палата ремесел Саратовской области завершила прием заявок на VII открытый региональный конкурс «Ремесленник года».

Конкурс проводится в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при содействии министерства экономического развития и ТПП региона.

В этом году на участие в творческом соревновании от мастеров было подано 346 заявок из 30 муниципальных образований региона. Рекордсменами по количеству заявок стали Аркадакский и Ртищевский районы.

Участники поборются за звание «Лучший мастер» в 21 номинации, самой многочисленной из которых стала «Авторская кукла и мягкая игрушка».

Имена лучших ремесленников 2022 года будут озвучены в декабре.