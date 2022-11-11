Мастера из 30 районов Саратовской области соревнуются за звание «Ремесленник года»

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Конкурс проводится в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при содействии министерства экономического развития и ТПП региона.В этом году на участие в творческом соревновании от мастеров было подано 346 заявок из 30 муниципальных образований региона. Рекордсменами по количеству заявок стали Аркадакский и Ртищевский районы.Участники поборются за звание «Лучший мастер» в 21 номинации, самой многочисленной из которых стала «Авторская кукла и мягкая игрушка».Имена лучших ремесленников 2022 года будут озвучены в декабре.