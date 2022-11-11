Студенты обсудили нетерпимость к любым проявлениям экстремизма
Иностранные студенты Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. встретились с сотрудниками правоохранительных органов, руководителями национально-культурных и религиозных организаций области.
Студенты активно принимали участие в дискуссии по вопросам гармонизации национальных отношений в нашем регионе, поднимали вопросы о возможности участия в жизни города и региона.
Представители органов власти и правоохранительных органов рассказали о реализуемых проектах в регионе, а также напомнили о безопасности в Интернете.
Напомним, Саратовская область - многонациональный регион, у нас проживают более 160 народов и национальностей.