Студенты обсудили нетерпимость к любым проявлениям экстремизма

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Студенты активно принимали участие в дискуссии по вопросам гармонизации национальных отношений в нашем регионе, поднимали вопросы о возможности участия в жизни города и региона.Представители органов власти и правоохранительных органов рассказали о реализуемых проектах в регионе, а также напомнили о безопасности в Интернете.Напомним, Саратовская область - многонациональный регион, у нас проживают более 160 народов и национальностей.