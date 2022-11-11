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В Саратове появится скалодромный комплекс и воркаут-площадка

Новости
В Саратове появится скалодромный комплекс и воркаут-площадка

В 2023 году на стадионе «Авангард» будет установлен скалодромный комплекс, что позволит проводить в Саратове соревнования Всероссийского уровня. Также на объекте смонтируют площадку для занятий воркаутом. Подобные скалодромные комплексы планируют построить в 8 регионах страны, в том числе в Саратовской области.

На выполнение работ будет предоставлена субсидия из федерального бюджета.

Также в 2023 году Саратовская область продолжит участие в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В пять муниципальных районов региона поступит оборудование для создания спортивных площадок ГТО. Площадь каждой составит 312 кв. м., где разместятся различные уличные тренажеры.

На них смогут заниматься люди всех возрастов. Также площадки будут приспособлены для занятий маломобильных групп населения.

Часть средств в следующем году направят на поддержку спортивных организаций. Планируется приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ области.

Тренер по скалолазанию балаковской спортивной школы «Турбина» Валентина Герасимова считает, что строительство скалодрома даст старт новым победам спортсменам области: «Я рада, что в Саратове появляются такие спортивные объекты. Это откроет перед нашими спортсменами новые возможности и позволит им готовиться к соревнованиям на высшем уровне. Очень важно уделять внимание развитию спортивной жизни Саратовской области и на должном уровне представлять ее на соревнованиях Всероссийского масштаба».