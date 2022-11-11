15 ноября 65 саратовских призывников отправятся к местам службы

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В торжественной обстановке на военную службу отправятся саратовские призывники: по 20 человек в Военно-морской флот и сухопутные войска, 25 человек – в войска Национальной гвардии.В мероприятии примут участие военный комиссар Саратовской области полковник Андрей Ермаков, врио начальника отдела военного комиссариата области Андрей Жабкин, заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов, ветераны Вооружённых сил и военной службы, представители военного духовенства, члены военно-патриотического движения «Юнармия».Для призывников состоится концертная программа с участием коллектива Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке.