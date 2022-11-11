На портале Объясняем.РФ запущен навигатор мер поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей
На портале «Объясняем.РФ» в разделе «Меры поддержки» появилась вкладка по мерам поддержки мобилизованных граждан. Напомним, Портал запущен Правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам.
В разделе представлена информация по описанию мер поддержки, условиях и способах их получения, а также об устанавливающих их документах.
Так, в настоящий момент на Портале представлено более 15 федеральных мер, в том числе
1. Присвоение статуса «Ветеран боевых действий»;
2. Трудовые гарантии семьям;
3. Продление документов и лицензий на ведение бизнеса;
4. Отсрочка по платежам для ИП и ООО;
5. Возможность вести бизнес через доверенных лиц;
6. Исполнение госконтрактов;
7. Отсрочка по уплате арендных платежей;
8. Проезд на безвозмездной основе;
Чтобы узнать, какие меры положены в конкретной жизненной ситуации, предлагается пройти небольшой опрос.
Узнать о региональных мерах поддержки мобилизованных и членов их семей, действующих в Саратовской области, можно, обратившись на областную «горячую» линию по информированию населения о вопросах частичной мобилизации и осеннего призыва по короткому номеру «122», перейдя по кнопке «1», далее нажав цифру «4».
Обращаем внимание, что изменился график работы колл-центра: в связи со снижением количества звонков операторы теперь работают только в будние дни с 9.00 до 19.00.