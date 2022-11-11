Электросети саратовского филиала компании к зиме готовы

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Энергетики заменили около 29,5 тыс. изоляторов, 386 км провода и 10,6 км грозотроса, 4,2 тыс. опор, смонтировали 1688 птицезащитных устройств.Трассы воздушных линий расчистили на площади 1 035,4 га.Капитальный ремонт электросетевого оборудования проведен на 206 подстанциях 35-110 кВ. Отремонтированы 432 выключателя, 1110 разъединителей, 273 отделителя и короткозамыкателя 6-110 кВ, заменены 27 вводов 35-110 кВ. Выполнен текущий ремонт 1093 силовых трансформаторов 6-110 кВ и 943 выключателей 6-110 кВ.В распределительных электрических сетях 0,4-10 кВ отремонтировали 964 трансформаторных подстанции и 239 трансформаторов.Общая стоимость работ по ремонту и техобслуживанию составила 1,3 млрд рублей.