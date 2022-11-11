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В Саратове проверили отработку мероприятий гражданской обороны

Новости
В Саратове проверили отработку мероприятий гражданской обороны

Сегодня, 9 ноября, на территории областного центра состоялись выездные совещания с целью осуществления контроля за состоянием эвакуационных объектов.

В ходе мероприятий были осмотрены эвакуационные пункты в домах культуры «Нефтяник» и «Россия». Установлено, что учреждения полностью подготовлены к проведению учений, сотрудники ознакомлены со своими обязанностями, материально – техническая база пунктов эвакуации находится в удовлетворительном состоянии.

Также, в рамках мероприятий гражданской обороны состоялось заседание эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Саратов».

В ходе собрания заместитель председателя эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по труду и социальному развитию Максим Михайловский отчитался, что в настоящие время на территории Саратовской области введен режим (уровень базовой готовности) в рамках которого реализуются следующие меры: усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи.

По окончанию мероприятий начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» Сергей Егунов рекомендовал эвакуационным комиссиям районов усилить работу по всем направлениям, особое внимание уделить состоянию готовности транспортных средств и корректности маршрутов эвакуации.