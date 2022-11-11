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HH.ru: Половина жителей Саратовской области готовы трудиться на нелюбимой работе ради хорошей зарплаты

Новости
HH.ru: Половина жителей Саратовской области готовы трудиться на нелюбимой работе ради хорошей зарплаты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Саратовской области, чтобы выяснить при каких условиях работники региона готовы трудиться на нелюбимой работе.

57% респондентов региона отметили, что согласны ради хорошей зарплаты работать на нелюбимой работе. В разрезе профессиональных сфер чаще других так отвечают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер, представители медико-фармацевтической сферы и рабочий персонал.

В случае если им будет нравиться коллектив или будут хорошие перспективы построения карьеры на это согласны по 14% жителей региона. Чаще других такого мнения придерживаются молодые соискатели, начинающие свой карьерный путь (18-24 лет). Примечательно, что мужчины чуть чаще женщин готовы трудиться на нелюбимой работе, при условии, что будет нравиться коллектив (21% против 18%). Аналогичная ситуация и с наличием карьерных перспектив: на нелюбимую работу с этим условиям согласятся 23% мужчин и только 15% женщин.

Каждый четвертый (27%) отметил, что готов трудиться на нелюбимой работе, если у него не будет другого выбора. С точки зрения специализаций чаще других так отвечают представители ИТ-сферы (45%) и специалисты по управлению персоналом (41%).

Стоит отметить, что каждый пятый (18%) не готов к труду на нелюбимой работе ни при каких условиях. В разрезе профобластей чаще других этого мнения придерживаются представители индустрии развлечений, масс-медиа (33%) и научно-образовательной сферы (32%).