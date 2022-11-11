Дома культуры Вольского района обрели новую крышу

просмотров: 823

Менеджер Дома культуры с. Куриловка Галина Мироновна отметила: «Теперь в стенах сельского ДК не только дети, подростки и молодежь, но и старшее поколение все чаще собираются для общения, отдыха, развивают свои творческие способности, занимаясь в коллективах разных направлений. С удовольствием участвуют в мероприятиях Дома культуры. Это и народные гуляния, и концертные программы, и вечера отдыха, и многие другие».Культорганизатор ДК «Факел» Елена Стрекнева: «Наши сотрудники очень рады, что вошли в программу. Протекание крыши было главной проблемой. В нашем доме культуры теперь праздничная творческая обстановка, проводится множество разноплановых мероприятий, занимаются коллективы, а также работает 3D-кинозал. Уверены, что и в дальнейшем «Факел» будет развиваться и процветать».