20 тысяч семей в области получают выплату на первого ребенка в рамках национального проекта «Демография»

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На сегодняшний день выплату на первого ребенка в размере 12174 рубля получают 20 тысяч семей области. С начала года на нее направлено более 1,7 млрд рублей.Напомним, что заявление на выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно подать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, для удобства граждан также доступна возможность направить заявку через Единый портал государственных и муниципальных услуг.С 1 января 2023 года начнет действовать универсальное пособие, которое объединит пособия, начиная от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости.Мамы, которые получают выплату на первого ребенка, назначенную по старым правилам, могут продолжить ее получать до окончания срока, на который она назначена. Либо после 31 декабря 2022 года они могут перейти на универсальное пособие (при условии, что соответствуют критериям для его назначения) и дополнительно оформить выплату из средств федерального материнского капитала.Также право на получение выплаты по старым правилам сохранится за женщинами, родившими первого ребенка до 1 января 2023 года.С 1 января 2023 года на любого ребенка до 3 лет независимо от очередности рождения детей можно будет получить выплату из средств федерального материнского капитала, если он не был использован ранее. Такие выплаты в размере прожиточного минимума ребенка будут назначаться семьям со среднедушевым доходом не выше двух региональных прожиточных минимумов и без комплексной оценки нуждаемости по заявлению родителей», - отметили в министерстве труда и социальной защиты.За более подробными консультациями по вопросам назначения мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Демография», можно обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также в группы министерства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».