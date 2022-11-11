В Энгельсе торжественно открыли обновленную детскую школу искусств № 3

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В мероприятии приняли участие министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, первый заместитель главы администрации Энгельсского района Евгений Шпольский, председатель общественного Совета по вопросам культуры и искусства района Михаил Мясников, депутат областной Думы Станислав Денисенко.По словам директора учреждения Александра Писанова, теперь родители 626 воспитанников и педагоги школы искусств могут не волноваться за безопасность детей при нахождении в стенах школы. Здание, расположенное по адресу: проспект Строителей, дом 8, 1964 года постройки, требовало капитальных вложений. В итоге объем финансирования из федерального и областного бюджета составил 10986,5 тыс. руб.