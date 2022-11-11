В Вольской районной больнице установили новое тяжелое медицинское оборудование

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Так, в Вольскую районную больницу накануне доставили новый цифровой маммографический аппарат отечественного производства. Его отличает высокая пропускная способность, а также пониженная лучевая нагрузка на пациента и медицинский персонал.Благодаря программе модернизации в текущем году лечебное учреждение получило риноскопы, колоноскопы, бронхоскопы, 4 ЭКГ аппарата, 2 дефибриллятора и ожидается поставка нового рентген аппарата.«В Вольской районной больнице завершается капитальный ремонт помещения для установки нового цифрового рентгенологического комплекса на три рабочих места по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. После ввода в эксплуатацию он будет выполнять весь спектр необходимых рентгенологических исследований для амбулаторного звена. В ближайшее время аппарат будет установлен»,- отметил главный врач Сахаров Михаил Валентинович