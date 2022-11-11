В Саратовской области сегодня проходят ежегодные плановые командно-штабные учения ГУ МЧС по гражданской обороне
Ежегодные плановые командно-штабные учения ГУ МЧС по гражданской обороне проходят сегодня в области.
На учения привлекаются исполнительные органы области, от органов местного самоуправления и организаций – руководители и органов и сил гражданской обороны.
Как отметил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин: «Это ежегодные учения, мы каждый год планово проверяем «сработанность» всех звеньев системы гражданской обороны.
Обычно в ходе тренировки звучат сирены оповещения, но в этот раз принято решение их не включать. Подобные тренировки проходят регулярно, они позволяют еще раз отработать необходимый алгоритм действий по ликвидации условной ЧС на территории области».
В ходе учения пройдут практические мероприятия с проверкой подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по выполнению мероприятий ГО к действиям по их предназначению.