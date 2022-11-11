В Саратовской области сегодня проходят ежегодные плановые командно-штабные учения ГУ МЧС по гражданской обороне

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На учения привлекаются исполнительные органы области, от органов местного самоуправления и организаций – руководители и органов и сил гражданской обороны.Как отметил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин: «Это ежегодные учения, мы каждый год планово проверяем «сработанность» всех звеньев системы гражданской обороны.Обычно в ходе тренировки звучат сирены оповещения, но в этот раз принято решение их не включать. Подобные тренировки проходят регулярно, они позволяют еще раз отработать необходимый алгоритм действий по ликвидации условной ЧС на территории области».В ходе учения пройдут практические мероприятия с проверкой подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по выполнению мероприятий ГО к действиям по их предназначению.