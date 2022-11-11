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Министерство информации и массовых коммуникаций области стало «Отличником конкурса «Медиалидер – 2022»

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В Москве подвели итоги профессионального конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер – 2022". Министерство информации и массовых коммуникаций области принимало участие в номинации "Лучшее видео государственной/муниципальной структуры". Представленный ролик "Саратов на высоте" о туристической привлекательности региона был высоко оценен жюри "Медиалидера – 2022". Работа номинирована спецпризом "Отличник конкурса".

"Мы решили показать Саратовскую область глазами человека, который приехал сюда учиться и работать из другого региона. Знакомые для местных жителей места открываются для него с необычной стороны. Конечно же, не обошлось и без юмора – мы порассуждали с коллегами о местном сленге, столь непривычном для слуха гостей региона. Так уж совпало, что один из наших сотрудников – Ольга Тесленко родом из Ставропольского края. И именно она стала героем нашей конкурсной работы. За съемку и монтаж видео отвечал еще один наш коллега Ярослав Квитко. Ему удалось показать Саратовскую область во всем ее многообразии и красоте», – отметила сотрудник ведомства Ольга Зотова, которая выступила сценаристом и режиссером видео.

По словам организаторов конкурса, некоторым проектам не хватило буквально несколько баллов для вхождения в тройку лидеров, поэтому оргкомитет решил, выделить их и наградить специальным дипломом – «Отличник конкурса» (не распределяя между ними места или первенство). Всего на конкурс было подано 350 заявок из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники оценивались в 19 номинациях.

Церемония награждения победителей пройдет в рамках ежегодной большой конференции «Новые технологии PR – работы –2022» в Москве в начале декабря.