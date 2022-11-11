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Донецкий театр кукол покажет спектакль в Саратове

Новости
Донецкий театр кукол покажет спектакль в Саратове

14 ноября в Саратов впервые и только на один день приезжает Донецкий республиканский академический театр кукол со спектаклем «Сказка о котёнке, звёздочке и еще кое о чём».

Спектакль о настоящей дружбе, о том, как обретя друга, не потерять его. Это очень трогательная и душевная история, а яркое оформление и великолепная игра актёров не оставит равнодушным ни маленьких зрителей, ни их родителей.

Актёры спектакля:

Ирина Каракаш – заслуженная артистка Украины,

Елена Баркова – заслуженная артистка ДНР,

Виталий Кравцов – ведущий мастер сцены.

Спектакль принимал участие в различных фестивалях и был награждён многими дипломами: за музыкальное оформление, за актёрский ансамбль и т.д.

В настоящий момент спектакль участвует в международном фестивале «Карусель сказок» в городе Чебоксары, откуда, несомненно, привезёт очередные заслуженные награды.

Спектакль состоится 14 ноября в 18:00