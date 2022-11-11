Донецкий театр кукол покажет спектакль в Саратове
14 ноября в Саратов впервые и только на один день приезжает Донецкий республиканский академический театр кукол со спектаклем «Сказка о котёнке, звёздочке и еще кое о чём».
Спектакль о настоящей дружбе, о том, как обретя друга, не потерять его. Это очень трогательная и душевная история, а яркое оформление и великолепная игра актёров не оставит равнодушным ни маленьких зрителей, ни их родителей.
Актёры спектакля:
Ирина Каракаш – заслуженная артистка Украины,
Елена Баркова – заслуженная артистка ДНР,
Виталий Кравцов – ведущий мастер сцены.
Спектакль принимал участие в различных фестивалях и был награждён многими дипломами: за музыкальное оформление, за актёрский ансамбль и т.д.
В настоящий момент спектакль участвует в международном фестивале «Карусель сказок» в городе Чебоксары, откуда, несомненно, привезёт очередные заслуженные награды.
Спектакль состоится 14 ноября в 18:00