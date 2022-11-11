Донецкий театр кукол покажет спектакль в Саратове

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Спектакль о настоящей дружбе, о том, как обретя друга, не потерять его. Это очень трогательная и душевная история, а яркое оформление и великолепная игра актёров не оставит равнодушным ни маленьких зрителей, ни их родителей.Актёры спектакля:Ирина Каракаш – заслуженная артистка Украины,Елена Баркова – заслуженная артистка ДНР,Виталий Кравцов – ведущий мастер сцены.Спектакль принимал участие в различных фестивалях и был награждён многими дипломами: за музыкальное оформление, за актёрский ансамбль и т.д.В настоящий момент спектакль участвует в международном фестивале «Карусель сказок» в городе Чебоксары, откуда, несомненно, привезёт очередные заслуженные награды.Спектакль состоится 14 ноября в 18:00