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Воспитанников Хвалынской школы-интерната будут обучать кулинарии шеф-повара

Новости / Общество
Воспитанников Хвалынской школы-интерната будут обучать кулинарии шеф-повара

В рамках реализации проекта «Путевка в жизнь: просветительский проект для учащихся школы-интерната Хвалынского района Саратовской области» в школе-интернате открыт Центр профориентации по направлениям кулинарного искусства.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланировано проведение лекций, семинаров, мастер-классов по кулинарному мастерству ведущими шеф-поварами Саратовской области.

В Центре профориентации ребята познакомятся с национальными традициями России, национальной кухней и историей народов России, научатся работать в команде.

«Открыли в Хвалынском интернате Школу русской кухни, где дети трёх возрастных групп будут осваивать профессию повара. Построили для них профессиональные кухни-классы, сшили поварскую форму. Периодически будем знакомить вместе с национальными лидерами с нацкухней и культурой народов многонациональной России. Они будут проводниками русской культуры через традиции русской кухни, которой их обучат высококвалифицированные шеф-повара», - отметил руководитель проекта, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.

Участие в проекте позволит воспитанникам школы-интерната сделать осознанный выбор профессии, а полученные навыки будут способствовать успешной интеграции в общество в постинтернатный период.