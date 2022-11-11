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В Саратовской области подведены итоги акции «Подросток-досуг»

Новости
В Саратовской области подведены итоги акции «Подросток-досуг»

На территории Саратовской области в период осенних каникул прошла профилактическая акция «Подросток-досуг».

Акция была направлена на организацию досуговой занятости подростков, которые состоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики, воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении.

Для подростков провели спортивные и культурные мероприятия, флешмобы и акции, они посещали библиотеки, посмотрели патриотические фильмы, приняли участие в профориентационных мероприятиях.

В спортивном зале Саратовской государственной юридической академии Всероссийская Федерация школьного спорта организовала физкультурно-спортивное мероприятие. В Энгельсе для ребят шеф-повар ресторана провел мастер-класс по приготовлению пиццы. В школе п. Садовый Татищевского муниципального района в период каникул работали спортивные секции и кружки по интересам.

Помимо развлекательных мероприятий с учащимися школ, колледжей, техникумов, состоящих на учёте в отделах полиции, проводились профилактические беседы для разъяснения административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также занятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность

«Одна из причин совершения правонарушений и преступлений подростками — незнание взрослыми, родителями, чем занят их ребенок в свободное время. Поэтому вопрос занятости детей во внеурочное время и вовлечение их в организованные формы досуга находится на постоянном контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области», - подвела итоги акции председатель региональной КДН Юлия Васильева.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области