Садоводы области смогут получить субсидии

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«В этом году весной закладка плодово-ягодных насаждений была проведена на площади 168,1 га в Марксовском, Хвалынском, Калиниском, Саратовском, Красноармейском районах, в том числе садов интенсивного типа – 130,1 га. Осенью работы проведены в Хвалынском и Вольском районах на площади 170,6 га», - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Прием заявок и документов на получение субсидии будет проходить в минсельхозе области по адресу ул. Университетская, 45/51, каб. № 508, 511 по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.Подробная информация о проведении отбора размещена на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства».