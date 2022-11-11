Десять кинотеатров области получили субсидию на организацию киносеансов для детей и молодёжи

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Победителями конкурса стали ООО «Семь кадров», ООО «Новый мир», ООО «СИНЕМА Плюс», ООО «СИНЕМА 77», ООО «Кристалл»; ООО «Кино-Плаза», ООО «Люмен Фильм НН», ООО «Гарант Аутсорсинг», АО «Синема Парк», ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники». Они получили субсидии от 806 тыс. руб до 1,07 млн руб. Субсидия предоставляется организациям кинематографии до конца 2022 года.- Общая сумма, которую получили из регионального бюджета кинотеатры - 10 млн рублей на организацию бесплатных киносеансов для детей и молодёжи, - прокомментировала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Решение главы региона Романа Бусаргина о выделении средств на поддержку киноотрасли в условиях санкций предоставляет большие возможности для проведения дополнительных внеклассных программ для школьников во время посещений кинотеатров и показов фильмов отечественного производства. И как следствие - создание условий для развития гармоничной и социально ответственной личности. Кинотеатры, получившие субсидию, уже приступили к работе по организации бесплатных кинопоказов фильмов исторической и патриотической направленности, входящие в перечень произведений отечественного киноискусства и рекомендованные к показу для учащихся общеобразовательных организаций.