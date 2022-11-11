11 ноября 2022 ПЯТНИЦА
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16:16 | 11 ноября
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15:26 | 11 ноября
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14:31 | 11 ноября
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14:07 | 11 ноября
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13:34 | 11 ноября
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12:37 | 11 ноября
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11:44 | 11 ноября
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Каждый шестой саратовец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

Новости
Каждый шестой саратовец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 горожан считают утвержденные Правительством на 2023 год 9 дней. 1 из 3 считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения Саратова рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 15% респондентов. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 12% опрошенных. 7% саратовцев идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 41% горожан устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 9% — 2 недели. 5% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 40% против 30% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (12% против 7%).