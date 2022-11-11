Каждый шестой саратовец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

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Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 15% респондентов. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 12% опрошенных. 7% саратовцев идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 41% горожан устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 9% — 2 недели. 5% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 40% против 30% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (12% против 7%).