На ТОСЭР «Петровск» реализуется проект по разработке и производству оборудования для нефтегазовой промышленности

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«Предприятие получило статус резидента в феврале 2020 года. В настоящее время оно продолжает успешно выполнять этапы бизнес-плана инвестиционного проекта, что положительно отражается на развитии экономики района за счет расширения бизнеса в сфере обрабатывающего производства, привлечения инвестиций в основной капитал, создания новых рабочих мест, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней РФ», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.На сегодняшний день предприятие ведет строительство, а также реконструкцию и ремонт производственных площадей для размещения цеха по производству грузоподъемного оборудования и участка для освидетельствования и технического обслуживания газовых баллонов.Также компания производит обширный ассортимент продукции: грузоподъемное оборудование, оборудование для испытания и ремонта трубопроводной арматуры, оборудование для освидетельствования газовых баллонов.Отдельное внимание уделяется работе с персоналом, ведется активное взаимодействие с Центром занятости населения Петровска. Так, предприятием разработаны и применяются программы адаптации новых сотрудников, программы обучения и развития персонала, современные методы, технологии и формы управления карьерой, а также используется прозрачная система оценки эффективности работы.«Преференциальный режим ТОСЭР «Петровск» позволяет предприятию реализовывать свой проект с опережающими плановыми показателями. Также, за счет налоговых льгот, существенно уменьшается конечная себестоимость продукции. Помимо этого, организация производства в Петровске - городе с традициями производства, позволяет нанять высококвалифицированный персонал, облегчает вход в местное бизнес-сообщество. Статус резидента ТОСЭР позволяет облегчить выстраивание коммуникаций с органами местного самоуправления, региональными госструктурами, предприятиями и организациями», - прокомментировала генеральный директор ООО НПО «Петро Бас» Анна Суровицкая.