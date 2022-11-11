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10 театральных коллективов из трех городов Саратовской области заявили об участии в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Саратовской области полным ходом идет региональный этап IV окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

С 3 октября по 1 декабря 2022 года проходит заявочная кампания видео версий спектаклей на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье». В нем принимают участие детские и молодежные театральные коллективы и студии.

- В настоящее время подано 10 заявок из трех городов Саратовской области: 7 заявок в детскую категорию и 3 заявки в молодёжную категорию, - рассказала начальник управления реализации культурной политики министерства культуры Саратовской области Елена Познякова. - Одними из первых о своем желании участвовать заявили саратовские детские театральные студии «Глобус», «Масок.net», студия художественного слова «Крылья» и клуб авторской песни «Зеленый поезд», театральная студия «Лампочка» из Балаково и школьный театр «Премьера» из Пугачева. К ним присоединились молодежные театры: «Арт’Адвокат» от Саратовской государственной юридической академии, коллектив «ЛАД» из Детско-юношеского центра Фрунзенского района г.Саратова и «Народный коллектив» драматический театр «Сага» из Балаково. Сезон 2022/2023 гг. будет четвертым по участию Саратовской области в фестивале. Прошлый сезон был триумфальным для нашей области и сейчас мы готовимся к очередным победам на «Театральном Приволжье».

Просмотр видео заявок от коллективов Саратовской области для дальнейшего участия в фестивале «Театральное Приволжье» осуществляет авторитетное экспертного жюри под председательством директора Театрального института ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова» Романа Сопко.

Напоминаем, что для удобства подачи видео на конкурс детских и молодежных спектаклей «Театральное Приволжье» создана специальная электронная почта.