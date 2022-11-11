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В Саратове пройдет четвертый межрегиональный конкурс «ZАРЯД ХАКАТОН»

Новости


С 24 по 26 ноября 2022 года на площадке детского технопарка «Кванториум» Саратовского областного института развития образования состоится традиционный, четвертый по счету, межрегиональный конкурс «ZАРЯД ХАКАТОН».

Конкурс пройдет по двум направлениям:

- разработка приложений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR),

- программирование на языках высокого уровня (IT).

Планируется более ста гостей из разных регионов России: Санкт-Петербург, Нижний-Новгород, Тюмень, Воронеж, Киров и др.

За три дня участники решат реальный кейс от компаний-партнеров — «Рубеж», Вавиловский университет, «NeoFlex», «Ростелеком» и «Yohoho games». Кроме того, они прокачают навыки работы в команде и познакомятся с представителями топовых компаний.

«Мы приглашаем принять участие школьников в возрасте 12 –18 лет, увлекающихся инженерным творчеством и исследовательской работой, посещающих объединения сети детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум», ЦМИТов, STEM-центров, центров «Точки роста», «IT-куб», инженерные классы», - говорят организаторы.

Конкурс предполагает командное участие. Состав команды – от двух до четырех участников. Регистрация команд-участников Хакатона осуществляется до 21 ноября 2022 года