Более 17 тысяч граждан получили в прошлом году бесплатные юридические услуги

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Предметом обращения чаще всего становились вопросы, связанные с несогласием назначения и перерасчета пенсий по старости, взысканием алиментов, установлением отцовства, решением жилищных вопросов, защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг).Бесплатная юридическая помощь в области оказывается малоимущим гражданам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, неполным семьям, а также детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, другим категориям граждан. Кроме того, теперь юридическая помощь будет оказываться гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, поступившим на военную службу по контракту либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной военной операцией, а также членам их семей.По вопросам, установленным законодательством, квалифицированную бесплатную юридическую помощь оказывают непосредственно адвокаты, список которых размещен на официальном сайте министерства и на официальном публикаторе Саратовской области g-64.ru. Выбор адвоката осуществляется гражданином самостоятельно.Поскольку бесплатную юридическую помощь оказывают адвокаты, оказывающие, в том числе, услуги и платно, имеющие соответствующий статус, обладающие стажем, квалификацией и ключевой специализацией, то разницы между платными и бесплатными юридическими услугами не существует.Получать бесплатную юридическую помощь гражданин может по мере возникновения необходимости. Ограничений по количеству обращений не имеется.Напомним, информация об оказании бесплатной юридической помощи размещена на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области: www.social.saratov.gov.ru, справки по телефону: 8 (845-2) 65-34-36.