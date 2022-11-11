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В Саратове в три раза увеличили выпуск спецпродукции для автотранспорта

Новости
В Саратове в три раза увеличили выпуск спецпродукции для автотранспорта

Загрузка научно-производственного предприятия «Солитон» в Саратове за несколько месяцев кратно увеличилась с учетом выросшего объема заказов. Площадку посетил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

ООО «НПП «Солитон» является разработчиком и производителем электролебёдок, автомобильных амфибий, внедорожного автомобильного оборудования. Кроме того, здесь воплощают в жизнь инновационные решения в сфере военно-технической продукции, стрелковых тренажёров вестибулярного аппарата и пр. В числе партнеров саратовской компании – ряд машиностроительных, авторемонтных, судомеханических заводов страны.

Как сообщил руководитель предприятия Сергей Жерновой, уникальной продукцией «Солитона» являются автомобильные электролебедки военного и гражданского назначения с тяговым усилием от 1 до 15 тонн. Они нужны для самоспасения автомобиля во внедорожных условиях, эвакуации, ремонтных работ и решения прикладных задач спецтранспортом Минобороны, МВД и МЧС. Лебедки выпускаются подвесными или стационарными – для установки на машине, комплектуются выносным пультом управления, блоком коммутации и силовыми проводами с разъёмом. По словам разработчиков, минимальное энергопотребление позволяет долговременно развивать максимальное усилие без разряда аккумулятора.

Спрос на такие лебедки в последние месяцы вырос. Сергей Жерновой отметил, что загрузка предприятия по этому виду продукции с июля выросла в три раза.

Сейчас НПП «Солитон» рассматривает возможность выпуска новой для себя продукции. С учетом возможной потребности для нужд военнослужащих и мобилизованных выпущены опытные образцы спальных мешков, раскладных кроватей.