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В Саратове выступят два театра и два оркестра из Донецкой Народной Республики

Новости


С 13 по 21 ноября 2022 года в Саратовской области пройдут гастроли Донецкого академического областного театра кукол, Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко и два оркестра Донецкой государственной академической филармонии.

«Важная часть развития новых регионов – это культурная жизнь. Саратовские областные учреждения культуры за последнее время наладили тесные связи с сотрудниками библиотек и музеев Донецкой Народной Республики. И теперь у жителей региона есть уникальная возможность заново открыть для себя традиции театров из ДНР. Спектакли прославленных коллективов украсят региональную афишу культурных событий. Билеты на все спектакли творческих коллективов Донецкой Народной Республики можно приобрести по Пушкинской карте. Уверена, что гастроли донецких театров пройдут при полных аншлагах», – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

14 ноября в Саратовском театре кукол «Теремок» и 17 ноября в Балаковском ТЮЗе им.Е.А.Лебедева (малая сцена) состоятся показы спектакля «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем» Донецкого республиканского академического театра кукол.

14 ноября в Большом зале Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова состоится концерт «Попурри из Донбасса» Эстрадно-симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии (г.Мариуполь). Это самый молодой коллектив Донецкой государственной академической филармонии, созданный по инициативе министерства культуры ДНР.

15 ноября в Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке состоится концерт Академического симфонического оркестра имени С.С.Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии. В программе прозвучат произведения русских и европейских композиторов–классиков: П.И.Чайковского, А.Аренского, Д.Шостаковича, Г.Свиридова, Ж.Бизе, И.Брамса, А.Пьяццоллы.

На новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоятся гастроли Донецкого театра оперы и балета:
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20 ноября 2022 года в 11.00 спектакль «Малыш и Карлсон»
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