На ПДС при губернаторе обсуждались вопросы социально-экономического развития

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Губернатор дал ряд поручений:С сегодняшнего дня во всех МФЦ открыты отдельные окна для помощи семьям мобилизованных. Губернатор поручил главам районов лично отслеживать каждое обращение, которое поступило через МФЦ либо по телефону «горячей линии».С ноября в регионе начали работать транспортные карты для льготников. Дано поручение оперативно разрешать все проблемные ситуации, возникающие с перевозчиками. Так, решен вопрос по проезду льготников на маршруте 491 «Саратов-Светлый», на который жители пожаловались на «прямую линию» Губернатора.Министерству транспорта и дорожного хозяйства необходимо отслеживать соблюдение температурного режима в общественном транспорте. В случае отсутствия отопления – не допускать транспорт на линию. Обязательное наличие отопительных приборов в салоне прописано в условиях конкурса на перевозку пассажиров и должно чётко соблюдаться.Завершен месячник по благоустройству в населенных пунктах области. За это время благоустроено 418 парков и скверов, 312 общественных территорий, 14876 дворов, 803 детских площадки, собрано и вывезено более 25 тыс.куб.м. растительного и бытового мусора.После трагедии в Костроме будут проведены проверки противопожарной безопасности. Особое внимание планируется уделить организациям общепита, местам с массовым пребыванием людей.За две недели число пациентов, получающих амбулаторную помощь от COVID-19, снизилось в 1,7 раза. Полностью вернулась к штатному оказанию медпомощи Балаковская больница. Темпы вакцинации выросли на 6%, в регион поступило 306 тыс. доз назального варианта «Спутника V».Губернатор поручил районам в течение двух недель подготовить программы по демографии. При этом её мероприятия должны иметь конкретное практическое наполнение, чтобы реально улучшить демографические показатели в муниципалитетах.