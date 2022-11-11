SuperJob: врач, учитель, военнослужащий: саратовцы назвали самые благородные профессии 2022 года
В топ-3 самоотверженных профессий этого года — медработники, педагоги и военнослужащие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob принимали участие экономически активные граждане из всех округов страны.
23% саратовцев назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте — учитель (15% голосов). На третьем — военнослужащий (9%).
По 6% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 5% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтеров. Среди других благородных профессий саратовцы называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.
4% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.
8% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.
Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины — врачей и учителей.