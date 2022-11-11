Более 400 обращений поступило в октябре в региональный минздрав по системе «Инцидент-менеджмент»
В октябре текущего года по линии системы «Инцидент-менеджмент» в министерство здравоохранения области поступило около 425 обращений, сгенерированных в том числе в популярных социальных сетях.
Чаще всего граждан интересовали вопросы, касающиеся очередей в лечебных учреждениях, развития медицинской инфраструктуры в городе и области, а также общие темы, связанные с профилактикой различных заболеваний. На все вопросы даны оперативные разъяснения специалистов ведомства.
Напомним, что сообщить о проблеме или задать вопрос жители Саратовской области также могут через популярные паблики в социальных сетях, через приложение «Госуслуги. Жалобы».