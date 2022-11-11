На ООО «Завод керамического кирпича» продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»
На ООО «Завод керамического кирпича» продолжается реализация национального проекта «Производительность труда».
Сотрудники предприятия под руководством экспертов Регионального центра компетенций продолжают осваивать инструменты бережливого производства. Каждый из них отрабатывается на практике. Уже изучены: система «5С», производственный анализ, картирование.
Еще один инструмент повышения эффективности рабочих процессов, внедряемый на производстве, - «стандартизированная работа». Он позволяет оптимизировать процесс выполнения операции, рассчитав реальную загрузку оператора и оборудования, своевременно получить продукт ожидаемого качества и в необходимом количестве.
Также на предприятии завершена работа по внедрению инструмента бережливого производства - картирование. Это ведущий инструмент диагностики и анализа производственных процессов, позволяющий визуализировать весь производственный процесс. Построены карты текущего, целевого и идеального состояний.
В карте текущего состояния взят поток изготовления керамического камня - от склада сырья до выхода готовой продукции на склад. Карта целевого состояния содержит мероприятия по устранению выявленных проблем. Карта идеального состояния вобрала в себя примеры лучших практик.
Изменения коснутся участка погрузо-разгрузочных работ предприятия.
В целом все инструменты бережливого производства, внедряемые в рамках нацпроекта, обеспечат предприятию ежегодный 5% рост производительности труда в ближайшие три года.