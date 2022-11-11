На ООО «Завод керамического кирпича» продолжается реализация национального проекта «Производительность труда».

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Сотрудники предприятия под руководством экспертов Регионального центра компетенций продолжают осваивать инструменты бережливого производства. Каждый из них отрабатывается на практике. Уже изучены: система «5С», производственный анализ, картирование.Еще один инструмент повышения эффективности рабочих процессов, внедряемый на производстве, - «стандартизированная работа». Он позволяет оптимизировать процесс выполнения операции, рассчитав реальную загрузку оператора и оборудования, своевременно получить продукт ожидаемого качества и в необходимом количестве.Также на предприятии завершена работа по внедрению инструмента бережливого производства - картирование. Это ведущий инструмент диагностики и анализа производственных процессов, позволяющий визуализировать весь производственный процесс. Построены карты текущего, целевого и идеального состояний.В карте текущего состояния взят поток изготовления керамического камня - от склада сырья до выхода готовой продукции на склад. Карта целевого состояния содержит мероприятия по устранению выявленных проблем. Карта идеального состояния вобрала в себя примеры лучших практик.Изменения коснутся участка погрузо-разгрузочных работ предприятия.В целом все инструменты бережливого производства, внедряемые в рамках нацпроекта, обеспечат предприятию ежегодный 5% рост производительности труда в ближайшие три года.